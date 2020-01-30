Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Задержанные по делу журналиста Ивана Голунова бывшие полицейские не считают себя виновными. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом RT.
Как заявил Максим Уметбаев, он не понимает предъявленных ему обвинений.
"Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения, не понимаю, причем тут я", — пояснил он.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
По словам Игоря Ляховца, на допросе ему якобы предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест, или продолжать стоять на своем, и тогда отправиться в СИЗО. При этом сам экс-полицейский во время задержания журналиста был в отпуске, утверждает он.
"Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, и теперь крайних нашли", — заявил Ляховец.
29 января, 15:17Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских
Дело Ивана Голунова
Сотрудника портала "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
В январе правоохранительные органы задержали бывших сотрудников МВД — Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова. По версии следствия, именно они подбросили журналисту запрещенные вещества. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.