Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения

"Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения, не понимаю, причем тут я", — пояснил он.

По словам Игоря Ляховца, на допросе ему якобы предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест, или продолжать стоять на своем, и тогда отправиться в СИЗО. При этом сам экс-полицейский во время задержания журналиста был в отпуске, утверждает он.