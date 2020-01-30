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Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
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РИА Новости

Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения

11:57 30.01.2020 (обновлено: 19:04 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Задержанные по делу журналиста Ивана Голунова бывшие полицейские не считают себя виновными. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом RT.
Как заявил Максим Уметбаев, он не понимает предъявленных ему обвинений.

"Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения, не понимаю, причем тут я", — пояснил он.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
По словам Игоря Ляховца, на допросе ему якобы предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест, или продолжать стоять на своем, и тогда отправиться в СИЗО. При этом сам экс-полицейский во время задержания журналиста был в отпуске, утверждает он.
"Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, и теперь крайних нашли", — заявил Ляховец.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
29 января, 15:17
Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских

Дело Ивана Голунова

Сотрудника портала "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
В январе правоохранительные органы задержали бывших сотрудников МВД — Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова. По версии следствия, именно они подбросили журналисту запрещенные вещества. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Судейский молоток
Вчера, 10:32
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили обвинение по трем статьям
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Иван ГолуновПортал "Медуза"Дело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
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