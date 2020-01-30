Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении Сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент пока ограничены, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава.

Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

"Сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент ограничены", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.