Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сведения о клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент пока ограничены, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава.
Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.
"Сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении нового коронавируса в настоящий момент ограничены", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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