В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу

В рекомендациях указано, что статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, описаны только единичные случаи заболевания, связанные с новым типом коронавирусной инфекции. Отмечается, что они не позволяют объективно оценить особенности заболевания и характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях.