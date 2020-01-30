Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России в этом году выделит до 20 миллионов долларов фонду Всемирной продовольственной программы ООН на расходы, связанные с оказанием продовольственной помощи Сирии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в 2020 году за счет федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до 20 миллионов долларов США на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта "Предоставления продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии", - говорится в документе.
Добавляется, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД РФ проинформировать о принятом решении правительство Сирии и Всемирную продовольственную программу ООН. В свою очередь, Минфин должен осуществить финансирование этих расходов за счет бюджетных ассигнований.