Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии

"Внести в 2020 году за счет федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до 20 миллионов долларов США на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта "Предоставления продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии", - говорится в документе.