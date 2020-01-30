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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-30T11:41+0300
https://ria.ru/20200130/1564047862.html
Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии

11:41 30.01.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России в этом году выделит до 20 миллионов долларов фонду Всемирной продовольственной программы ООН на расходы, связанные с оказанием продовольственной помощи Сирии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в 2020 году за счет федерального бюджета единовременный добровольный целевой взнос Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до 20 миллионов долларов США на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта "Предоставления продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии", - говорится в документе.
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Добавляется, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД РФ проинформировать о принятом решении правительство Сирии и Всемирную продовольственную программу ООН. В свою очередь, Минфин должен осуществить финансирование этих расходов за счет бюджетных ассигнований.
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Война в СирииМихаил МишустинСирияООНРоссияВ мире
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