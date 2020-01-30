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Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
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РИА Новости

Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса

11:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Клиническим проявлением нового коронавируса помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис, следует из временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности... сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок",- говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
202102
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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