Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Клиническим проявлением Клиническим проявлением нового коронавируса помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис, следует из временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, опубликованных на сайте Минздрава РФ.

Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности... сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок",- говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.