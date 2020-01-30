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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:39+0300
https://ria.ru/20200130/1564047700.html
Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/150982/29/1509822999_0:182:2993:1866_1036x0_80_0_0_64d4a79c34a36aae3748c880de50b019.jpg
РИА Новости

Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ

11:29 30.01.2020 (обновлено: 11:39 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПравославные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пленум межсоборного присутствия Русской православной церкви пройдет 30-31 января в храме Христа Спасителя и рассмотрит подготовку документов, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Пленумы межсоборного присутствия возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"На пленуме будут рассматриваться важные документы, разработанные в комиссиях межсоборного присутствия, в частности - широко обсуждавшийся документ о профессиях, совместимых и несовместимых со священством", - говорится в сообщении.
В прошлом году также велась работа над проектами документов "Почитание святых мощей в православной церкви", "Отношение к практике современного экзорцизма (отчитки)", "Положение о церковных наказаниях клириков", "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и других.
Как уточнили в синодальном отделе, пленарные заседания и заседание президиума пленума межсоборного присутствия пройдут в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.
Задачей межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.
"Межсоборное присутствие является уникальным образованием, предоставляющим возможность для открытого обсуждения тех вопросов, которые интересны каждому прихожанину", - уточнили в РПЦ.
Протоиерей Всеволод Чаплин
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскварелигияОбщество
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