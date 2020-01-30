Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пленум межсоборного присутствия Русской православной церкви пройдет 30-31 января в храме Христа Спасителя и рассмотрит подготовку документов, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Пленумы межсоборного присутствия возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На пленуме будут рассматриваться важные документы, разработанные в комиссиях межсоборного присутствия, в частности - широко обсуждавшийся документ о профессиях, совместимых и несовместимых со священством", - говорится в сообщении.

В прошлом году также велась работа над проектами документов "Почитание святых мощей в православной церкви", "Отношение к практике современного экзорцизма (отчитки)", "Положение о церковных наказаниях клириков", "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" и других.

Как уточнили в синодальном отделе, пленарные заседания и заседание президиума пленума межсоборного присутствия пройдут в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.

Задачей межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.