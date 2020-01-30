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Культура
2020-01-30T19:33+0300
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Часы работы выставки Дали в московском Манеже продлят
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РИА Новости

Часы работы выставки Дали в московском Манеже продлят

12:56 30.01.2020 (обновлено: 19:33 30.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник в московском Манеже, продлит часы работы 1 февраля до 22:00 в связи с большим наплывом посетителей, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлено более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".
Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
28 января, 08:00Культура
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КультураНовости культурыВыставкиМанежСальвадор Дали
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