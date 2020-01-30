В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

Работники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер"

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Реклама с надписью " Реклама с надписью " Россия - наш главный стратегический партнер" появилась на билбордах в Киеве , ее уже сняли, правоохранители выясняют кто ее расклеил, сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Также опубликованы фотографии с билбордом с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер".

Как отмечается, операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение таких плакатов, их разместили нелегально. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил такую рекламу.

По данным пресс-службы, сотрудники коммунального предприятия "Киевреклама" проверяют улицы и билборды на возможное наличие подобной рекламы, а Киевская горадминистрация просит жителей города сообщать о таких случаях.