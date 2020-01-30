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В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
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РИА Новости

В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

11:27 30.01.2020 (обновлено: 12:17 30.01.2020)
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© Фото : Киевская городская государственная администрацияРаботники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер"
Работники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью Россия - наш главный стратегический партнер
© Фото : Киевская городская государственная администрация
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Реклама с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" появилась на билбордах в Киеве, ее уже сняли, правоохранители выясняют кто ее расклеил, сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Также опубликованы фотографии с билбордом с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер".
Как отмечается, операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение таких плакатов, их разместили нелегально. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил такую рекламу.
В. Зеленский
24 января, 23:45
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По данным пресс-службы, сотрудники коммунального предприятия "Киевреклама" проверяют улицы и билборды на возможное наличие подобной рекламы, а Киевская горадминистрация просит жителей города сообщать о таких случаях.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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