В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

"Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия "Киевреклама" в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Также опубликованы фотографии с билбордом с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер".
Как отмечается, операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение таких плакатов, их разместили нелегально. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил такую рекламу.
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По данным пресс-службы, сотрудники коммунального предприятия "Киевреклама" проверяют улицы и билборды на возможное наличие подобной рекламы, а Киевская горадминистрация просит жителей города сообщать о таких случаях.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.