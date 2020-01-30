Мел Гибсон и Дэнни Гловер вместе снимутся в "Смертельном оружии 5"

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на съемочной площадке ленты "Смертельное оружие 5", . Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на съемочной площадке ленты "Смертельное оружие 5", сообщает NME.

Сценарий пока не дописан, но уже известно, что Гибсон и Гловер примут участие в проекте.

"Это будет последний фильм франшизы. Ричард Доннер снова в нее вернется в качестве режиссера. Так же как и оригинальный актерский состав. Это потрясающе. Для него [режиссера] это очень личная история", - рассказал продюсер Дан Лин.

По его словам, в центре сюжета долгожданной ленты снова окажутся детективы Мартин Риггс и Роджер Мерто.

После нескольких лет дискуссий о возможном продолжении это первое официальное подтверждение того, что следующее "Смертельное оружие" находится в работе.

В 2012 году Гибсон уверял , что никто не сможет его уговорить в нем сняться.