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Культура
2020-01-30T15:57+0300
https://ria.ru/20200130/1564047082.html
Мел Гибсон и Дэнни Гловер вместе снимутся в "Смертельном оружии 5"
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РИА Новости

Мел Гибсон и Дэнни Гловер вместе снимутся в "Смертельном оружии 5"

15:57 30.01.2020
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© Warner Bros. Pictures Co. (1987)Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Кадр из фильма Смертельное оружие
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на съемочной площадке ленты "Смертельное оружие 5", сообщает NME.
Сценарий пока не дописан, но уже известно, что Гибсон и Гловер примут участие в проекте.
"Это будет последний фильм франшизы. Ричард Доннер снова в нее вернется в качестве режиссера. Так же как и оригинальный актерский состав. Это потрясающе. Для него [режиссера] это очень личная история", - рассказал продюсер Дан Лин.
По его словам, в центре сюжета долгожданной ленты снова окажутся детективы Мартин Риггс и Роджер Мерто.
После нескольких лет дискуссий о возможном продолжении это первое официальное подтверждение того, что следующее "Смертельное оружие" находится в работе.
В 2012 году Гибсон уверял, что никто не сможет его уговорить в нем сняться.
Четвертая часть франшизы вышла на экраны 22 года назад, а самый первый фильм — в 1987 году.
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