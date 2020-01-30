В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Больше всего идей в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поступает по социальному блоку и культуре, заявила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
"Самый большой блок - это блок социальных вопросов науки и культуры. Самое главное и больше всего предложений идёт по социальному блоку", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.
При этом, по данным секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, за последние двое суток дополнительно 13 членов рабочей группы добавили свои предложения, и каждое письмо содержит внутри большое количество поправок.
"Уже мы давно за 150 (поправок) перевалили этот счёт", - сказала Михеева.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.