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Поклонская рассказала об отношении к закону против домашнего насилия
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РИА Новости

Поклонская рассказала об отношении к закону против домашнего насилия

11:17 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о поправках, которые подготовила к законопроекту о профилактике домашнего насилия, отметив, что внесет их только в случае поддержки граждан.
"Признаюсь честно: я изучила данный документ совсем недавно. Предлагаемые им нововведения не могу поддержать. Если есть необходимость в принятии подобного документа, то я со своей командой составила свои предложения. И исключительно в случае поддержки людей буду принимать решение о целесообразности их внесения. Обозначу несколько поправок к законопроекту о профилактике домашнего насилия", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.
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Так, по ее мнению, следует изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья.
Кризисные центры, по мнению депутата, должны проходить аккредитацию в министерстве труда и социальной защиты РФ и не должны заниматься коммерческой деятельностью — их финансирование ложится на бюджет региона. При этом Поклонская предлагает исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой и психологической помощью, так как это ляжет на государственные кризисные центры, где любая женщина сможет получить помощь.
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"НКО не должны вмешиваться в семьи!" - считает депутат.
Также, по мнению парламентария, необходимо оградить семью от ложных доносов.
"Пока о своём подозрении может заявить любой сосед, которому ты просто не понравился, и против тебя начинается расследование. Если кто-то обращается в полицию с жалобой — он должен привести соответствующие доказательства. Если якобы из квартиры регулярно слышны крики — предоставить аудиозаписи. Что же касается показаний жертв, что их морят голодом или унижают, — предоставить записи разговоров, как их унижали словесно", - написала Поклонская.
Также депутат отмечает, что по нынешней версии закона муж или жена могут изолировать супруга от ребёнка.
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"Например, из-за собственных разборок добьются судебного предписания, и в итоге один из родителей не сможет видеться с сыном или дочкой. Нужны чёткие правила, как работать с доказательствами и как их собирать — они должны быть подкреплены не только обвинениями. Тут возможна клевета — как от родственников, так и от посторонних людей", - считает она.
Также депутат предлагает провести реформу среди участковых: увеличить их численность, разгрузив при этом от бумажной работы, но строго спрашивать за работу по заявлениям одного из супругов, а к буйным применять меры. И предусмотреть функционирование медицинских вытрезвителей для буйных супругов, а после вытрезвления — обязательный курс с психологом и наркологом.
Кроме того, Поклонская предлагает изменить название законопроекта на "Закон о сохранении и укреплении семьи".
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Законопроект против домашнего насилияНаталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияОбщество
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