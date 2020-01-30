В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции

"По состоянию на 10.00 30 января уже в комитет официально поступило порядка 30 поправок к проекту закона о поправке в конституцию", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.

Он уточнил, что в комитет поступили поправки в преамбулу конституции, а также поправки к положениям о социальной гарантии, о формировании органов публичной власти, о полномочиях, связанных с судебной системой, в частности, по конституционному суду.

"К сожалению, несмотря на то, что мы договорились в первую, вторую и девятую главу мы не принимаем, тем не менее, такие поправки поступают тоже от наших коллег-депутатов", - заключил Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.