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В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции
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РИА Новости

В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции

11:13 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству поступили уже порядка 30 поправок к законопроекту о поправке к конституции, заявил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
"По состоянию на 10.00 30 января уже в комитет официально поступило порядка 30 поправок к проекту закона о поправке в конституцию", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.
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Он уточнил, что в комитет поступили поправки в преамбулу конституции, а также поправки к положениям о социальной гарантии, о формировании органов публичной власти, о полномочиях, связанных с судебной системой, в частности, по конституционному суду.
"К сожалению, несмотря на то, что мы договорились в первую, вторую и девятую главу мы не принимаем, тем не менее, такие поправки поступают тоже от наших коллег-депутатов", - заключил Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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