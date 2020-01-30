В МЧС Чувашии не увольняли сотрудника, подпрыгнувшего за ключами

Ранее там объяснили произошедшее тем, что начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, поэтому то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как "дружескую шутку". Руководитель МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой машины, и заявил, что "сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе".