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В МЧС Чувашии не увольняли сотрудника, подпрыгнувшего за ключами
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РИА Новости

В МЧС Чувашии не увольняли сотрудника, подпрыгнувшего за ключами

11:10 30.01.2020
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Пожарный из Чебоксар, которому пришлось подпрыгивать за ключами от новой техники, вручаемых главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, продолжает службу в МЧС, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Накануне в сети появилась информация о том, что ставший участником скандального эпизода пожарный якобы был уволен из МЧС.
"Это неправда, офицер находится на службе", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС Чувашии.
Ранее там объяснили произошедшее тем, что начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, поэтому то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как "дружескую шутку". Руководитель МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой машины, и заявил, что "сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе".
После широко разошедшегося в соцсетях и СМИ видео разразился скандал. 27 января комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. На следующий день его исключили из партии. 29 декабря президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
05:46
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
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Евгений ЗиничевЕдиная РоссияМЧС РФЧувашияЧебоксарыРоссияОбщество
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