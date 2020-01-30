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Пресс-конференция о распространении нового коронавируса
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РИА Новости

Пресс-конференция о распространении нового коронавируса

11:01 30.01.2020 (обновлено: 11:05 30.01.2020)
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31 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция ведущего научного сотрудника ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая МАЛЫШЕВА на тему: "Распространение нового коронавируса: как защитить себя?".

О природе нового коронавируса пока известно мало. Можно ли просчитать, как заболевание будет распространяться?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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