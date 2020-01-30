Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну

ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Японский миллиардер и плейбой Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава отказался от идеи провести конкурс по поиску спутницы, которая полетела бы с ним на Луну . Об этом говорится в сообщении на его странице в твиттере

"В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и потребовал отмены программы. Несмотря на мое искреннее стремление участвовать в шоу, часть меня все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу", — заявил миллиардер.

О конкурсе Маэдзава объявил в середине января. По его словам, заявки уже подали более 27,7 тысячи человек. По условиям, участвовать в конкурсе могли девушки старше 20 лет, не состоящие в браке, позитивно настроенные и веселые. Кроме того, от претенденток требовалась готовность всерьез приступить к подготовке к полету, желание наслаждаться жизнью, умение высказывать свое мнение и стремление к миру во всем мире.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

"Я осознаю, что разочаровал множество людей — тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу всем извинения за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль", — добавил миллиардер в другом сообщении.

Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель (его состояние оценивается в три миллиарда долларов) и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Все его последние романы длились не дольше двух лет. Он никогда не был женат, но у него трое детей от разных женщин.

В 2018 году 44-летний миллиардер заявил, что может взять в полет на Луну свою возлюбленную 27-летнюю Горики Аямэ — японскую модель и актрису. Однако в начале декабря прошлого года он сообщил, что расстался с девушкой, прежде всего из-за того, что та не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету.

Маэдзава намерен участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, в рамках которого в 2023 году планируется полет на Луну на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket). Маск оценивает создание этой системы более чем в пять миллиардов долларов. По словам Маэдзавы, он внес в этот проект некоторые средства, но конкретная сумма не называется. Маск в свою очередь отмечал, что деньги Маэдзавы помогут в разработке BFR.