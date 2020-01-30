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Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну
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РИА Новости

Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну

11:02 30.01.2020 (обновлено: 12:19 30.01.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaЯпонский миллиардер Юсаку Мэзава
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
© AP Photo / Koji Sasahara
Японский миллиардер Юсаку Мэзава. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава отказался от идеи провести конкурс по поиску спутницы, которая полетела бы с ним на Луну. Об этом говорится в сообщении на его странице в твиттере.

"В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и потребовал отмены программы. Несмотря на мое искреннее стремление участвовать в шоу, часть меня все равно испытывала смешанные чувства по этом поводу", — заявил миллиардер.

О конкурсе Маэдзава объявил в середине января. По его словам, заявки уже подали более 27,7 тысячи человек. По условиям, участвовать в конкурсе могли девушки старше 20 лет, не состоящие в браке, позитивно настроенные и веселые. Кроме того, от претенденток требовалась готовность всерьез приступить к подготовке к полету, желание наслаждаться жизнью, умение высказывать свое мнение и стремление к миру во всем мире.
"Я осознаю, что разочаровал множество людей — тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу всем извинения за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль", — добавил миллиардер в другом сообщении.
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Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель (его состояние оценивается в три миллиарда долларов) и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Все его последние романы длились не дольше двух лет. Он никогда не был женат, но у него трое детей от разных женщин.
В 2018 году 44-летний миллиардер заявил, что может взять в полет на Луну свою возлюбленную 27-летнюю Горики Аямэ — японскую модель и актрису. Однако в начале декабря прошлого года он сообщил, что расстался с девушкой, прежде всего из-за того, что та не могла или не хотела отдавать все силы тренировке и подготовке к полету.
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Маэдзава намерен участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, в рамках которого в 2023 году планируется полет на Луну на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket). Маск оценивает создание этой системы более чем в пять миллиардов долларов. По словам Маэдзавы, он внес в этот проект некоторые средства, но конкретная сумма не называется. Маск в свою очередь отмечал, что деньги Маэдзавы помогут в разработке BFR.
Кроме того, японский миллиардер заявлял, что собирается взять в полет шесть-восемь представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа и дизайнера одежды.
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ТуризмЮсаку МаэдзаваЯпонияТокиоВ мире
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