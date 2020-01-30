Круглый стол о межконфессиональной гармонии в российском обществе

Участники:
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.
В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Каждый представитель российской семьи обладает своими чертами: вероисповеданием, мировоззрением, языком, обычаями, поэтому толерантность является одним из главных показателей культуры нашего общества, позволяет жить в мире и гармонии, в уважении к традициям других народов.
О том, как в многонациональном обществе поддерживается межконфессиональная гармония, что нужно противопоставить таким явлениям, как ксенофобия и экстремизм, пойдет речь на мероприятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.
В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Каждый представитель российской семьи обладает своими чертами: вероисповеданием, мировоззрением, языком, обычаями, поэтому толерантность является одним из главных показателей культуры нашего общества, позволяет жить в мире и гармонии, в уважении к традициям других народов.
О том, как в многонациональном обществе поддерживается межконфессиональная гармония, что нужно противопоставить таким явлениям, как ксенофобия и экстремизм, пойдет речь на мероприятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/