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Круглый стол о межконфессиональной гармонии в российском обществе
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РИА Новости

Круглый стол о межконфессиональной гармонии в российском обществе

10:56 30.01.2020 (обновлено: 10:59 30.01.2020)
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3 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Межконфессиональные отношения в России: существующие проблемы и пути решения".
Участники:
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.

В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Каждый представитель российской семьи обладает своими чертами: вероисповеданием, мировоззрением, языком, обычаями, поэтому толерантность является одним из главных показателей культуры нашего общества, позволяет жить в мире и гармонии, в уважении к традициям других народов.
О том, как в многонациональном обществе поддерживается межконфессиональная гармония, что нужно противопоставить таким явлениям, как ксенофобия и экстремизм, пойдет речь на мероприятии.

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