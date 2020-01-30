В Чите депутаты решили не пускать СМИ на все заседания комитетов

"Если раньше корреспонденты присутствовали на комитете (заседании комитета - ред.), им не разъясняли абсолютно, что комитет рассматривает, какие вопросы. И корреспондент вынужден был сам додумывать, догадываться. Сегодня принято решение такое, что после комитета у корреспондента будет информация разложена... Вопрос в том, что корреспондент непосредственно не будет слышать самого обсуждения, а вот скажите мне - зачем оно нужно? Ведь город, наших избирателей интересует то решение, которое будет принято на благо города, а не как оно будет принято", - сказал Ярилов.