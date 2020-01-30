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В Чите депутаты решили не пускать СМИ на все заседания комитетов
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РИА Новости

В Чите депутаты решили не пускать СМИ на все заседания комитетов

10:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХрам во имя святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского в Чите
Храм во имя святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Храм во имя святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского в Чите. Архивное фото
ЧИТА, 30 янв - РИА Новости. Городская дума Читы на очередной сессии приняла решение закрыть от журналистов все заседания своих комитетов и давать СМИ только информацию об итогах этих заседаний, сообщил журналистам председатель думы Евгений Ярилов.
"Если раньше корреспонденты присутствовали на комитете (заседании комитета - ред.), им не разъясняли абсолютно, что комитет рассматривает, какие вопросы. И корреспондент вынужден был сам додумывать, догадываться. Сегодня принято решение такое, что после комитета у корреспондента будет информация разложена... Вопрос в том, что корреспондент непосредственно не будет слышать самого обсуждения, а вот скажите мне - зачем оно нужно? Ведь город, наших избирателей интересует то решение, которое будет принято на благо города, а не как оно будет принято", - сказал Ярилов.
По его словам, принятые поправки в регламенте сделают работу комитетов более открытой. Он также предложил журналистам прислать ему свои предложения, если их не устроили изменения.
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