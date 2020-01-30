В Вологодской области осудили мужчину, обокравшего родственницу

Как установил суд, в октябре 2019 года Андрей Максимов, будучи пьяным, ночью забрался в дом к пожилой женщине 1928 года рождения, где взял 100 тысяч рублей, а также три медали в честь 60-летия, 65-летия и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Полагая, что хозяйка дома его заметила, мужчина схватил ее за шею и несколько раз ударил.