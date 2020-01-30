В Вологодской области осудили мужчину, обокравшего родственницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Никольский районный суд Вологодской области приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, укравшего деньги и медали у пожилой дальней родственницы, несмотря на ее попытки за чашкой чая отговорить его от этой затеи, сообщает региональная судебная пресс-служба.
Как установил суд, в октябре 2019 года Андрей Максимов, будучи пьяным, ночью забрался в дом к пожилой женщине 1928 года рождения, где взял 100 тысяч рублей, а также три медали в честь 60-летия, 65-летия и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Полагая, что хозяйка дома его заметила, мужчина схватил ее за шею и несколько раз ударил.
Пенсионерка пояснила, что проснулась оттого, что ее душат, и, воспользовавшись замешательством нападавшего, успела встать на ноги и вступить в беседу, чтобы отвлечь злоумышленника, который согласился выпить с нею чая.
"Подсудимый стал пить чай и кушать с аппетитом, жаловался на свою жизнь, рассказал про своих родственников и детство, просил его не выдавать. Потерпевшая дала парню в дорогу пирогов. Затем она проводила мужчину на улицу, закрылась и обнаружила пропажу денег и медалей", - информирует пресс-служба судов Вологодской области.
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Впоследствии, вспомнив разговоры с грабителем, пожилая женщина догадалась, что ее обокрал брат жены внука, уточняет ведомство. Максимов признан виновным в грабеже с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
"Поскольку… Максимов имел две неснятые и непогашенные судимости, а также на момент вынесения приговора отбывал наказание по приговору мирового судьи, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - заключает пресс-служба судов региона.