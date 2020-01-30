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В Якутске начали проверку после отравления 34 учащихся лицея-интерната
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РИА Новости

В Якутске начали проверку после отравления 34 учащихся лицея-интерната

10:53 30.01.2020
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту отравления 34 учащихся лицея-интерната в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению прокуратуры республики прокуратурой города Якутска организована проверка по факту обращения в городскую больницу № 3 учащихся республиканского лицея-интерната в количестве 34 человек с признаками кишечной инфекции", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что прокуратура совместно со специалистами управления Роспотребнадзора даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в лицее-интернате.
Эпидемиологическое расследование уже ведут и специалисты управления Роспотребнадзора по республике. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет, самочувствие у большинства удовлетворительное, сообщила ранее пресс-служба ведомства.
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