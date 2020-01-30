В Якутске начали проверку после отравления 34 учащихся лицея-интерната

ЯКУТСК, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту отравления 34 учащихся лицея-интерната в Прокуратура начала проверку по факту отравления 34 учащихся лицея-интерната в Якутске , сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению прокуратуры республики прокуратурой города Якутска организована проверка по факту обращения в городскую больницу № 3 учащихся республиканского лицея-интерната в количестве 34 человек с признаками кишечной инфекции", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что прокуратура совместно со специалистами управления Роспотребнадзора даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в лицее-интернате.