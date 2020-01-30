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Новое оружие России
2020-01-30T10:53+0300
https://ria.ru/20200130/1564045526.html
Первый ракетный комплекс "Бал" поступил в Каспийскую флотилию
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РИА Новости

Первый ракетный комплекс "Бал" поступил в Каспийскую флотилию

10:53 30.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс Бал
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бал". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Торжественная передача берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Каспийской флотилии состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"БРК "Бал" предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии", - говорится в релизе.
Расчеты комплекса "Бал" могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват.
Одна пусковая установка БРК "Бал" способна в считанное время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.
БРК "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сот километров.
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Новое оружие РоссииБереговой ракетный комплекс (БРК) "Бал"Каспийская флотилия ВМФБезопасность
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