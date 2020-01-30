Первый ракетный комплекс "Бал" поступил в Каспийскую флотилию

"БРК "Бал" предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии", - говорится в релизе.

Расчеты комплекса "Бал" могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват.

Одна пусковая установка БРК "Бал" способна в считанное время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.