В Таиланде заключенные помогут врачам в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управление исправительных учреждений Управление исправительных учреждений Таиланда запустило проект по медицинской подготовке заключенных, предполагается, что они будут помогать врачам и медсестрам в уходе за другими арестантами, если те заболеют коронавирусом нового типа, сообщает газета Bangkok Post.

В проекте примут участие 50 заключенных. По словам главы управления Нараса Савестанана, заключенных будут набирать из тюрем по всей стране, после чего они пройдут восьмидневный курс обучения в одной из тюрем Бангкока. Затем получившие знания и умения арестанты вернутся в свои места заключения для ухода за больными.

Савестанан добавил, что такие меры должны помочь справиться с нехваткой медперсонала в тюрьмах, в которых находятся более 380 тысяч заключенных. Таиландские тюрьмы переполнены, и поэтому инфекции там распространяются легко.

"В тюрьмах по всей стране сейчас содержатся 314 заключенных-китайцев и 14 (китайцев - ред.), которые только что прибыли. Насколько мы знаем, они не заражены коронавирусом, но подготовка заключенных поможет в случае вспышки (заболевания – ред.)", - добавил глава управления.

Среди 14 заключенных уроженцев Китая нет никого, кто бы приехал из китайского города Ухань, очага распространения коронавируса нового типа. Власти также указали, что медподготовка для других заключенных начнется, когда первые 50 завершат обучение. Курс подготовки будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соотношение - один доброволец, который будет лечить заключенных, на 50 арестантов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.