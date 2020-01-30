СМИ: водителей туристических автобусов в Японии обязали носить маски

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Компания-оператор туристических автобусов, шаттлов до аэропортов, междугородних, а также ряда городских автобусов в Токио Seibu Group обязала водителей носить защитные маски во время работы с целью минимизировать риск заражения коронавирусом нового типа.

По данным телеканала NHK , меры введены для всех водителей с 30 января.

Ранее в четверг премьер-министр Японии в ходе прошедшего первого заседания штаба по контролю за новым коронавирусом заявил о необходимости еще больше усилить меры пограничного контроля с учетом растущего числа случаев заболевания в стране. Абэ также отметил, что правительство предпримет все возможные меры для возвращения всех желающих выехать из Китая японцев.

К настоящему времени в Японии выявлено 11 случаев заболевания. Два из них не были связаны с поездками в Китай, заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.