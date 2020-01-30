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2020-01-30T10:43+0300
https://ria.ru/20200130/1564044957.html
СМИ: водителей туристических автобусов в Японии обязали носить маски
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РИА Новости

СМИ: водителей туристических автобусов в Японии обязали носить маски

10:43 30.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМужчина в маске
Мужчина в маске
© REUTERS / Thomas Peter
Мужчина в маске. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Компания-оператор туристических автобусов, шаттлов до аэропортов, междугородних, а также ряда городских автобусов в Токио Seibu Group обязала водителей носить защитные маски во время работы с целью минимизировать риск заражения коронавирусом нового типа.
По данным телеканала NHK, меры введены для всех водителей с 30 января.
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В Японии усилят меры на границе из-за коронавируса
Ранее в четверг премьер-министр Японии в ходе прошедшего первого заседания штаба по контролю за новым коронавирусом заявил о необходимости еще больше усилить меры пограничного контроля с учетом растущего числа случаев заболевания в стране. Абэ также отметил, что правительство предпримет все возможные меры для возвращения всех желающих выехать из Китая японцев.
К настоящему времени в Японии выявлено 11 случаев заболевания. Два из них не были связаны с поездками в Китай, заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
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У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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