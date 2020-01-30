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Красный Крест направил в Донбасс грузовик с гуманитарной помощью
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс грузовик с гуманитарной помощью

10:42 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста на востоке Украины
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс грузовик с гуманитарной помощью, сообщили в четверг в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направили лекарственные препараты весом 0,905 тонны", - говорится в сообщении.
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Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного КрестаООНВ мире
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