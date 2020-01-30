Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука представителем РФ в Совете Евразийской экономической комиссии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А. Л. представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.