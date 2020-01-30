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Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК
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РИА Новости

Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК

10:42 30.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука представителем РФ в Совете Евразийской экономической комиссии, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А. Л. представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Алексей ОверчукВладимир ПутинРоссияПолитика
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