Врачи будут наблюдать возвращающихся из Китая студентов РУДН 14 дней

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возвращающиеся из Китая студенты Российского университета дружбы народов будут находиться под наблюдением врачей собственно вуза - в Клинико-диагностическом центре - не менее 14 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что высшим учебным заведениям России будет предложено продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в РФ и уехавших на каникулы в КНР, до 1 марта.
"На территории РУДН находится собственный Клинико-диагностический центр. Каждый вновь прибывший студент из Китая проходит обязательный медицинский осмотр и находится под наблюдением врачей не менее 14 дней с даты приезда", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что в случаях выявления симптомов простудных заболеваний у студентов, их в обязательном порядке направят на осмотр, а студентам из Китая в таком случае "незамедлительно вызовут скорую помощь".
"Сейчас в университете каникулы, которые продлятся до 6 февраля. Около 500 студентов из Китая уехали. Для тех из них, кто решит остаться дома, каникулы могут быть продлены", - рассказали в РУДН.
В вузе отметили, что за два дня до возвращения студентов в университете есть информация о рейсе прибытия, поэтому специалисты КДЦ готовы оперативно провести необходимое обследование.
Как рассказал РИА Новости начальник управления международной академической мобильности НИТУ "МИСиС" Васиф Фараджов, в институте изменяется график стажировки и поездок студентов и сотрудников в Китай.
"Мы постоянно отслеживаем ситуацию с коронавирусом, несмотря на то, что сейчас на территории Китая нет сотрудников и студентов университета. Еще в 2019 году у нас была запланирована зимняя школа по материаловедению для китайских студентов, которая должна стартовать в феврале этого года, и на данный момент мы не планируем ее отменять", - добавил Фараджов.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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