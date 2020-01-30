Врачи будут наблюдать возвращающихся из Китая студентов РУДН 14 дней

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию с коронавирусом, несмотря на то, что сейчас на территории Китая нет сотрудников и студентов университета. Еще в 2019 году у нас была запланирована зимняя школа по материаловедению для китайских студентов, которая должна стартовать в феврале этого года, и на данный момент мы не планируем ее отменять", - добавил Фараджов.