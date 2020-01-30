Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США

"Они поставили под санкции компанию, которая перевозит людей. Это удивительно. Они же не оружие перевозят или наркотики, а именно людей. Общий смысл (санкций) – Крым в понятии США "оккупирован", и они действуют в рамках старых решений, законов, которые принимались через конгресс. Здесь они ничего нового не дополняют. Но сама по себе тенденция крайне неприятная", - сказал эксперт РИА Новости.