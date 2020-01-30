Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Новые антироссийские санкции США не несут в себе ничего нового, отражают продолжающуюся политику Вашингтона в отношении Москвы, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее в среду США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
По словам Суздальцева, США дождались, когда пассажирские железнодорожные перевозки в Крым заработают.
"Они поставили под санкции компанию, которая перевозит людей. Это удивительно. Они же не оружие перевозят или наркотики, а именно людей. Общий смысл (санкций) – Крым в понятии США "оккупирован", и они действуют в рамках старых решений, законов, которые принимались через конгресс. Здесь они ничего нового не дополняют. Но сама по себе тенденция крайне неприятная", - сказал эксперт РИА Новости.
Он отметил, что в последний год-два санкции США против России носят своеобразный характер и чаще всего касаются отдельных личностей и персон, бизнесменов, представителей власти. При этом, по мнению эксперта, нет связи новых санкций с предстоящими президентскими выборами в США.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги
Как отметил эксперт, Россия могла бы ответить, например, введя санкции против НАСА в Техасе, с которым Москва работает, но отвечать сложно из-за разницы в экономиках двух стран.
"Могли бы отвечать в таком формате. Но смысл это имеет? Конечно, не имеет. Но американцы считают, что имеет смысл (вводить санкции). Можно считать такими ритуальными, сакральными, носящими такой характер, что мы (США) остаемся верны политике того, что 2,5 миллиона русских в Крыму должны обязательно стать украинцами по мнению США", - добавил Суздальцев.
"Гранд Сервис Экспресс" занимается перевозками пассажиров в поездах дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом, а также стала оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился в Крым из Петербурга 23 декабря 2019 года.
23 декабря 2019, 00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив