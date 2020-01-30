СМИ: к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных сыщиков

По действующим законом, частные сыщики должны получить от страхователя письменное согласие на расследование в отношении него, но на деле это невозможно. Кроме того, собранные частными детективами доказательства не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.