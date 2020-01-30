СМИ: к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных сыщиков

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел выступило с инициативой привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета "Известия".
В Госдуму поступил документ, подписанный замглавы ведомства Михаилом Ваничкиным. В нем говорится, что Центробанку вместе с Российским союзом автостраховщиков следует разработать поправки в законодательство, которые позволят привлекать юридических и физических лиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы.
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По действующим законом, частные сыщики должны получить от страхователя письменное согласие на расследование в отношении него, но на деле это невозможно. Кроме того, собранные частными детективами доказательства не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.
"Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений", — рассказали газете в пресс-службе ЦБ.
По данным Российского союза автостраховщиков, за девять месяцев 2019 года страховщики направили в МВД 9,5 тысячи заявлений, общая сумма ущерба от мошеннических действий составила более шести миллиардов рублей. Наиболее неблагополучными в этом отношении признаны девять регионов — Краснодарский край, Дагестан, Адыгея, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.