Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T12:02+0300
https://ria.ru/20200130/1564044044.html
СМИ: к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных сыщиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/147812/87/1478128751_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_9f052f012d36e0f4654156ac27a21209.jpg
РИА Новости

СМИ: к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных сыщиков

10:33 30.01.2020 (обновлено: 12:02 30.01.2020)
349
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкС 1 октября ОСАГО будут оформлять на бланках нового образца
С 1 октября ОСАГО будут оформлять на бланках нового образца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел выступило с инициативой привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета "Известия".
В Госдуму поступил документ, подписанный замглавы ведомства Михаилом Ваничкиным. В нем говорится, что Центробанку вместе с Российским союзом автостраховщиков следует разработать поправки в законодательство, которые позволят привлекать юридических и физических лиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы.
Место ДТП в Москве
27 декабря 2019, 08:00
Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"
По действующим законом, частные сыщики должны получить от страхователя письменное согласие на расследование в отношении него, но на деле это невозможно. Кроме того, собранные частными детективами доказательства не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.

"Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений", — рассказали газете в пресс-службе ЦБ.

По данным Российского союза автостраховщиков, за девять месяцев 2019 года страховщики направили в МВД 9,5 тысячи заявлений, общая сумма ущерба от мошеннических действий составила более шести миллиардов рублей. Наиболее неблагополучными в этом отношении признаны девять регионов — Краснодарский край, Дагестан, Адыгея, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
1680007
Обсудить 1
Михаил ВаничкинОСАГОАвтоРоссийский союз автостраховщиковМВД РФЦентральный Банк РФОбщество
Рекомендуем
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
Сотрудники ФСБ РФ изъяли 1,2 тысячи боевых стволов оружия в спортивно-стрелковом клубе Паритет-СВ в Калужской области
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области
Людмила Бокова
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой
Еда на борту самолета
Эксперты рассказали, куда туристы летают бизнес-классом чаще всего
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Вид США из космоса
Два американских спутника едва не столкнулись над США
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Ленинградской области подросток пытался покончить с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Мишустин поручил ежедневно информировать о профилактике коронавируса
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
Лента новостейМолния