Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения

Пятерых бывших сотрудников МВД — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца — задержали накануне.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Обвинение просит заключить их под стражу.

Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Владимир Путин 19 декабря сообщил, что против всех уволенных возбуждены уголовные дела. Как подчеркнул президент, необходимо провести следственные действия, которые позволят определить виновных.