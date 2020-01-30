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2020-01-30T11:05+0300
https://ria.ru/20200130/1564043854.html
Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения
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РИА Новости

Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения

10:15 30.01.2020 (обновлено: 11:05 30.01.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Пятерых бывших сотрудников МВД — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца — задержали накануне.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Обвинение просит заключить их под стражу.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
Вчера, 15:17
Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских
Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.
Владимир Путин 19 декабря сообщил, что против всех уволенных возбуждены уголовные дела. Как подчеркнул президент, необходимо провести следственные действия, которые позволят определить виновных.
До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Вчера, 17:32Сказано в эфире
Резонанс в обществе остается. В России оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.
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Басманный суд г. МосквыСледственный комитет РФМВД РФИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Клоуны, (радетели за народ) сами создали такую систему, а теперь показуху делают.
30 января, 11:22
ККамаз
2700104
Сам судим, и могу предположить что сотрудники прежде чем ко мне прийти имели 100% доказательства что я виновен! они же не пришли ко мне с пустыми документами, а были у них бумажки чем я занимался, и тд... так что не вижу смысла говорить что сотрудник "медузы" не виновен!
30 января, 11:21
АтАлёшка т
9000022
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