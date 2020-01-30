Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Пятерых бывших сотрудников МВД — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца — задержали накануне.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Обвинение просит заключить их под стражу.
Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.
Владимир Путин 19 декабря сообщил, что против всех уволенных возбуждены уголовные дела. Как подчеркнул президент, необходимо провести следственные действия, которые позволят определить виновных.
До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
Вчера, 17:32Сказано в эфиреРезонанс в обществе остается. В России оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.