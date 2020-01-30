Греческая антитеррористическая служба арестовала трех человек

"Антитеррористическая служба после скоординированной операции арестовала утром 29 января в Афинах гражданина Греции, мужчину 32 лет, и двух женщин, 26 и 28 лет, также гречанок, в ранее угнанной легковой машине, которые везли с собой оружие", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Пола Рупа была одной из руководительниц анархистской террористической организации "Революционная борьба", за информацию о ней была назначена награда в один миллион евро. Арестовала она была в январе 2017 года. После ее ареста анархисты провели несколько митингов солидарности. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства.