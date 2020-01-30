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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:26+0300
https://ria.ru/20200130/1564043697.html
Борода: для евреев русский человек во власти зачастую лучше, чем еврей
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РИА Новости

Борода: для евреев русский человек во власти зачастую лучше, чем еврей

10:11 30.01.2020 (обновлено: 11:26 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле. 28 декабря 2016
Президент РФ Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Большинство евреев во власти в странах бывшего СССР комплексуют из-за своего еврейства, а для самой общины русский человек во власти зачастую лучше, чем человек "с комплексами на еврейскую тему", заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на съезде организации в Москве.
"Евреи у власти – чаще проблемы для еврейской общины. Большинство евреев во власти на территории бывшего СССР комплексуют из-за того, что они евреи. Когда они идут во власть, стараются это вычищать – в своей голове прежде всего", - сказал Борода.
По мнению президента ФЕОР, "истинно русский человек" во власти для еврейской общины часто намного лучше, чем человек, который "имеет какие-то комплексы на еврейскую тему".
Он привел в пример историю с открытием первой в Санкт Петербурге еврейской школы, чему, по словам Бороды, поспособствовал Владимир Путин, который тогда работал в администрации Петербурга.
"Президент Путин рассказывал о том, что подписал указ об открытии первой еврейской школы в Санкт-Петербурге, хотя это не было его направлением работы. Так получилось, что отвечающий за профильное направление - был еврей. Он боялся открыть школу, чтобы его не заподозрили в особой лояльности к своим", - рассказал Борода.
По его словам, тогда представители еврейской общины пришли к Владимиру Путину, который не курировал образование, и сказали, что отвечающий за это еврей боится. "На это Владимир Путин ответил: "Я не боюсь" - и подписал указ", - подытожил Борода.
Ранее представитель ФЕОР заявил, что власть в России одинаково жестко относится ко всем диаспорам в вопросе пресечения проявлений национализма, поскольку националистические идеи для России разрушительны.
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Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, прошел 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него были приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники поговорили о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсудили деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.
Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваРоссияСССРрелигияОбщество
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