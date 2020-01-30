Борода: любые националистические идеи для России разрушительны

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Власть в России одинаково жестко относится ко всем диаспорам в вопросе пресечения проявлений национализма, поскольку националистические идеи для России разрушительны, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на съезде организации в Москве.

"Для России любые националистические идеи это, по сути – разрушение страны. Государство это понимает, поэтому на корню пресекает любые такие проявления", - сказал Борода.

Борода привел в пример США, где "достаточное количество" маргиналов, антисионистов, антисемитов и экстремистов, которые "очень гневно" в интернете и СМИ ведут свою деятельность и "государство до определенного периода относилось к ним снисходительно, считая, что их право на самовыражение выше, чем последствия, к которым это может привести".

"В этом плане Россия - страна с достаточно жесткой властью, причем это не направлено по отношению к евреям, но в целом – ко всем диаспорам и структурам", - заявил Борода.

Он добавил, что снижению антисемитизма в России способствуют хорошие отношения между конфессиями и с Израилем. "Очень важный фактор – хорошие отношения России и Израиля. В России нет антисионизма, и это сильно влияет на уменьшение антисемитизма. И у нас хорошие отношения с Русской православной церковью", - подытожил он.

Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, прошел 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него были приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники поговорили о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсудили деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.