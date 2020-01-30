Россия не получала приглашения от Боливии наблюдать за выборами

"На настоящий момент приглашения российским наблюдателям на выборы в Боливии мы не получали", - сказал дипломат.

После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.