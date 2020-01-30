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Россия не получала приглашения от Боливии наблюдать за выборами
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РИА Новости

Россия не получала приглашения от Боливии наблюдать за выборами

10:09 30.01.2020 (обновлено: 11:03 30.01.2020)
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© Фото : МИД РФДиректор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
© Фото : МИД РФ
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва пока не получала приглашения от Боливии наблюдать за всеобщими выборами, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"На настоящий момент приглашения российским наблюдателям на выборы в Боливии мы не получали", - сказал дипломат.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
25 января, 04:36
Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
Читайте полный текст интервью Александра Щетинина >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
23 января, 16:40
В Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности, заявили в МИД
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Жанин АньесАлександр ЩетининЭво МоралесМИД РФБоливияРоссияВ мире
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