Россия не получала приглашения от Боливии наблюдать за выборами

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва пока не получала приглашения от Боливии наблюдать за всеобщими выборами, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"На настоящий момент приглашения российским наблюдателям на выборы в Боливии мы не получали", - сказал дипломат.
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.