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Религия и мировоззрение
2020-01-30T11:23+0300
https://ria.ru/20200130/1564043474.html
Борода посоветовал евреям заниматься бизнесом, а не идти во власть
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/111512/37/1115123719_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_25449ac7e97a8fba6027f527dc713562.jpg
РИА Новости

Борода посоветовал евреям заниматься бизнесом, а не идти во власть

10:07 30.01.2020 (обновлено: 11:23 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Борода
Александр Борода
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Евреям не стоит идти во власть, потому что это "это не про бизнес" и опасно для еврейской общины, так как любые неудачи человека (во власти – ред.) будут переноситься на общину, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на съезде организации в Москве.
"Должны ли евреи идти во власть – я бы не советовал, потому что власть - это не про бизнес, не про зарабатывание денег. Быть добропорядочным гражданином, соблюдать законы своей страны, платить налоги, заниматься бизнесом, помогать родным и близким, общине – это более ясные задачи", - сказал Александр Борода.
По его словам, власть - это "про управление государством".
"Мое личное мнение, у ФЕОР тут нет позиции: власть – это проблемное, непростое дело. Это опасно для еврейской общины, потому что любые неудачи человека (во власти – ред.) будут переноситься на еврейскую общину в целом", - поделился он.
По его мнению, еврею надо быть евреем. "И всем другим нужно, чтобы евреи были евреями.  Это полезно для общества, для евреев, для государства. Когда евреи занимаются чем-то, что не для них, то они мешают другим и себе", - подытожил Александр Борода.
Ранее Борода заявил, что большинство евреев во власти в странах бывшего СССР комплексуют из-за своего еврейства, а для самой общины русский человек во власти зачастую лучше, чем еврей "с комплексами на еврейскую тему".
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Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, прошел 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него были приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники поговорили о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсудили деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.
Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеХолокостНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваРоссиярелигияОбщество
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