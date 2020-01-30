Борода посоветовал евреям заниматься бизнесом, а не идти во власть

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Евреям не стоит идти во власть, потому что это "это не про бизнес" и опасно для еврейской общины, так как любые неудачи человека (во власти – ред.) будут переноситься на общину, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на съезде организации в Москве.

"Должны ли евреи идти во власть – я бы не советовал, потому что власть - это не про бизнес, не про зарабатывание денег. Быть добропорядочным гражданином, соблюдать законы своей страны, платить налоги, заниматься бизнесом, помогать родным и близким, общине – это более ясные задачи", - сказал Александр Борода.

По его словам, власть - это "про управление государством".

"Мое личное мнение, у ФЕОР тут нет позиции: власть – это проблемное, непростое дело. Это опасно для еврейской общины, потому что любые неудачи человека (во власти – ред.) будут переноситься на еврейскую общину в целом", - поделился он.

По его мнению, еврею надо быть евреем. "И всем другим нужно, чтобы евреи были евреями. Это полезно для общества, для евреев, для государства. Когда евреи занимаются чем-то, что не для них, то они мешают другим и себе", - подытожил Александр Борода.

Ранее Борода заявил, что большинство евреев во власти в странах бывшего СССР комплексуют из-за своего еврейства, а для самой общины русский человек во власти зачастую лучше, чем еврей "с комплексами на еврейскую тему".

Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, прошел 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него были приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники поговорили о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсудили деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.