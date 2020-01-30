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Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
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РИА Новости

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

10:03 30.01.2020 (обновлено: 11:08 30.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, в этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.
Село Малореченское, Алушта
24 января 2019, 08:00Туризм
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"Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора", — подчеркнул парламентарий.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Он объяснил это тем, что у многих украинцев в Крыму остались родственники, друзья и недвижимость, которой ничего не угрожает.
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Юрий ГемпельФранцияКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Самое спокойное место это Крым, по сравнению с Парижем. Сигнальные жилеты не дают спокойно жить пенсионерам во Франции.
30 января, 10:05
Геннадий Solo
4010102
Сказка для "патриотов".
30 января, 11:17
maxximm
1001227
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