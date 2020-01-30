Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель

По его словам, в этом году группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом.

"Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора", — подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.