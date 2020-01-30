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Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии
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РИА Новости

Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии

10:03 30.01.2020
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© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
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"Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине", - написал Никитин на своей странице в Instagram.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области
Он подчеркнул, что эта история особенно интересна для жителей Нижегородской области, потому что Житомирская краснознаменная 322-я дивизия была сформирована в городе Горьком (так в те годы назывался Нижний Новгород).
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"Житомирская дивизия была рождена на горьковской земле. Там состояли горьковчане, наши с вами земляки, наши предки! А Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование", - поясняет глава региона.
Его публикация проиллюстрирована архивными кадрами фоторепортера Нисона Капелюша, который сфотографировал готовящихся к отправке на фронт солдат на площади Минина в центре города Горького. ⠀
"Победа и слава принадлежит советскому народу, и ей по праву может гордиться каждый народ в его составе. Попытки поделить ее части и присвоить по национальному признаку недопустимы А в таком контексте - ещё и вопиюще невежественны", - отметил губернатор.
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Реакция на события на УкраинеГлеб НикитинОсвенцимНижний НовгородВладимир ЗеленскийВ мире
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