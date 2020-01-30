Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии

"Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине", - написал Никитин на своей странице в Instagram.