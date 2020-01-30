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В России не выявлено случаев заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявлено случаев заражения новым коронавирусом

09:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
200302
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссия
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