В Мексике задержали самолет из Аргентины почти с тонной наркотиков

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы и ВВС Вооруженные силы и ВВС Мексики задержали частный самолет почти с тонной наркотического вещества на борту, предположительно, летевший из Аргентины , сообщается в релизе министерства национальной обороны страны.

Подозрительный самолет, следующий по курсу на остров Консумель (относится к штату Кинтана-Роо), был замечен в начале недели в воздушном пространстве Мексики. За ним были направлены самолеты ВВС.

Как сообщается в релизе, пилоты самолета заметили преследование и были вынуждены совершить посадку на аэродроме одного из поселков. Военнослужащие проверили воздушное судно и нашли на его борту 32 пакета с белым веществом, похожим на кокаин. В общей сложности вес обнаруженного вещества достигал почти тонны. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков может доходить до 225 миллионов мексиканских песо (около 12 миллионов долларов США).

В результате операции были задержаны два гражданина Боливии.