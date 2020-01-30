Силовики девять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики две мины калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.