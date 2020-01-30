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2020-01-30T09:50+0300
https://ria.ru/20200130/1564042866.html
Источник: в РФ достаточно средств для защиты населения от коронавируса
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РИА Новости

Источник: в РФ достаточно средств для защиты населения от коронавируса

09:50 30.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМедосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
Медосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Медосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с новым коронавирусом, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"Оперативные службы располагают достаточным количеством средств индивидуальной защиты и специальной обработки. В резерве также имеются мобильные и комплексные пункты санитарной и специальной обработки, изолирующие боксы и спецодежда для персонала", - сказал собеседник агентства.
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За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссия
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