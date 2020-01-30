Источник: в РФ достаточно средств для защиты населения от коронавируса

"Оперативные службы располагают достаточным количеством средств индивидуальной защиты и специальной обработки. В резерве также имеются мобильные и комплексные пункты санитарной и специальной обработки, изолирующие боксы и спецодежда для персонала", - сказал собеседник агентства.