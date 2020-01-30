Источник: в РФ достаточно средств для защиты населения от коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для населения и комплексных пунктов санитарной и специальной обработки на случай осложнения ситуации с новым коронавирусом, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"Оперативные службы располагают достаточным количеством средств индивидуальной защиты и специальной обработки. В резерве также имеются мобильные и комплексные пункты санитарной и специальной обработки, изолирующие боксы и спецодежда для персонала", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для их доставки в район возможного ЧП имеются все необходимые транспортные средства.
Накануне Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе РФ из-за коронавируса.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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