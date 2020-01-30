Для нижегородских студентов разработали маршруты возвращения из Китая

По информации регионального минобра, на данный момент в Китае по программам академического обмена находятся 25 нижегородских студентов, вузы поддерживают с ними связь. В частности, в Китае остаются 7 студентов Мининского университета (Нижегородского педагогического университета имени Минина).
"Совместно с руководством Мининского университета и представителями Роспотребнадзора провели собрание с родителями студентов, которые сейчас находятся по обмену в Китае. Уточнили ситуацию по каждому, и каждый совместно с родителями принял решение. Есть те, кто решил остаться. Всем, кто благоразумно решил вернуться, построили всю логистику выезда", - написал Злобин в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что одной студентке требуется финансовая поддержка, вуз окажет необходимую помощь.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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