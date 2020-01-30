Для нижегородских студентов разработали маршруты возвращения из Китая

"Совместно с руководством Мининского университета и представителями Роспотребнадзора провели собрание с родителями студентов, которые сейчас находятся по обмену в Китае. Уточнили ситуацию по каждому, и каждый совместно с родителями принял решение. Есть те, кто решил остаться. Всем, кто благоразумно решил вернуться, построили всю логистику выезда", - написал Злобин в своем аккаунте в Instagram.