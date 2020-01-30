Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Стоимость акций компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 миллиардов долларов.
Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.
Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.
30 декабря 2019, 09:19Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры