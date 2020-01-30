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Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
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РИА Новости

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

09:49 30.01.2020 (обновлено: 09:53 30.01.2020)
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Стоимость акций компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 миллиардов долларов.
Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.
Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.
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30 декабря 2019, 09:19
Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры
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Илон МаскTesla motorsНью-Йоркская фондовая биржаКалифорнияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Общество паразитов. Сама возможность вот так "богатеть" или "беднеть" ровно ничего не делая, просто на биржевых слухах - это неестественно и неправильно! Когда человек СОЗДАЛ нечто новое, ПОСТРОИЛ заводы, ДАЛ РАБОТУ людям, и получает в итоге большие прибыли, ПРАВИЛЬНО РУКОВОДЯ всем этим - я это понимаю и принимаю. А вот такие СПЕКУЛЯЦИИ НА ВОЗДУХЕ - решительно отвергаю.
30 января, 10:00
Von Stirliz
700008
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