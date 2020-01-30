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Сеул выделит Пекину пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Сеул выделит Пекину пять миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

09:29 30.01.2020 (обновлено: 11:29 30.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. Правительство Южной Кореи приняло решение предоставить Китаю помощь в размере 5 миллионов долларов США для борьбы с новым коронавирусом, сообщил МИД РК.
"Наше правительство решило срочно предоставить Китаю, который страдает от быстрого распространения нового коронавируса, помощь в размере пяти миллионов долларов США", - говорится в сообщении МИД.
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Правительство также решило предоставить помощь на 300 тысяч долларов прилегающему к Уханю городу Чунцину, в дальнейшем возможна дополнительная помощь другим регионам, о чем идут переговоры с китайским правительством.
Южная Корея также передаст Китаю два миллиона масок, по 100 тысяч защитных костюмов и очков и другие предметы медицинской необходимости. Часть гуманитарной помощи будет доставлена на чартерном рейсе, который в четверг должен забрать 360 южнокорейских граждан из Уханя и его окрестностей.
Отмечается, что в этом случае правительство предоставляет лишь самолет, хотя пассажиры должны будут также оплатить часть стоимости билета по возвращении на родину. Медицинские товары же предоставят Китаю на средства, собранные Ассоциацией выпускников китайских вузов и Ассоциацией выпускников Университета Уханя.
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Южная Корея собиралась эвакуировать около 700 своих граждан, проживающих в Ухане и его окрестностях, на четырех чартерных рейсах, по два рейса 30 и 31 января. Как сообщил министр здравоохранения Южной Кореи на брифинге, китайское правительство одобрило пока только один рейс 30 января, отметив, что заявки на эвакуацию поступают также от США и Японии, поэтому разрешения на вылет будут выдаваться в порядке очередности. Правительство Южной Кореи все равно планирует выполнить остальные три рейса, однако их расписание пока остается неясным.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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