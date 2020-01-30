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В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
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РИА Новости

В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

09:28 30.01.2020 (обновлено: 09:29 30.01.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
© REUTERS / Mohamed Azakir
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Токийская прокуратура получила новый ордер на арест бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона в связи с нарушением японского законодательства путем совершения побега после освобождения под залог и нахождения под подпиской о невыезде.
По данным агентства Киодо, кроме ордера на арест Гона прокуратура Токио также получила ордер на арест бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и двух других людей, имена которых не раскрываются, по обвинению в пособничестве побегу Карлоса Гона из Японии.
Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
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Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.
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Карлос ГонСтамбулЯпонияСШАВ мире
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