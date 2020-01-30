В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Токийская прокуратура получила новый ордер на арест бывшего главы Токийская прокуратура получила новый ордер на арест бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона в связи с нарушением японского законодательства путем совершения побега после освобождения под залог и нахождения под подпиской о невыезде.

По данным агентства Киодо , кроме ордера на арест Гона прокуратура Токио также получила ордер на арест бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и двух других людей, имена которых не раскрываются, по обвинению в пособничестве побегу Карлоса Гона из Японии.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.