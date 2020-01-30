В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса

ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края закупят дополнительное медицинское оборудование из-за ситуации с коронавирусом, сообщил на совещании заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев.
"Создан оперативный штаб, в задачи которого входит мониторинг ситуации и принятие мер экстренного реагирования... Направлена дополнительная заявка на поставку тест-систем... Первая партия получена. Сейчас решаем вопрос о приобретении для медицинских организаций края дополнительного медоборудования - изолирующих носилок, аппаратов ИВЛ, установок для обеззараживания воздуха и масок-респираторов определённого типа. В ближайшее время будет решен вопрос о создании обсервации для лиц, контактировавших с носителями инфекции", - сказал Минаев.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.