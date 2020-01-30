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В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса
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РИА Новости

В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса

09:25 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края закупят дополнительное медицинское оборудование из-за ситуации с коронавирусом, сообщил на совещании заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев.
"Создан оперативный штаб, в задачи которого входит мониторинг ситуации и принятие мер экстренного реагирования... Направлена дополнительная заявка на поставку тест-систем... Первая партия получена. Сейчас решаем вопрос о приобретении для медицинских организаций края дополнительного медоборудования - изолирующих носилок, аппаратов ИВЛ, установок для обеззараживания воздуха и масок-респираторов определённого типа. В ближайшее время будет решен вопрос о создании обсервации для лиц, контактировавших с носителями инфекции", - сказал Минаев.
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