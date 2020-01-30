В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса

"Создан оперативный штаб, в задачи которого входит мониторинг ситуации и принятие мер экстренного реагирования... Направлена дополнительная заявка на поставку тест-систем... Первая партия получена. Сейчас решаем вопрос о приобретении для медицинских организаций края дополнительного медоборудования - изолирующих носилок, аппаратов ИВЛ, установок для обеззараживания воздуха и масок-респираторов определённого типа. В ближайшее время будет решен вопрос о создании обсервации для лиц, контактировавших с носителями инфекции", - сказал Минаев.