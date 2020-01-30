Все чартерные рейсы из Хабаровска в Китай отменили до 16 февраля

ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Все чартерные рейсы из Хабаровска в КНР отменили до 16 февраля, сообщил на совещании в правительстве заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев.
"До 16 февраля прекращены все чартерные рейсы в Китай. До 7 февраля приостановлены пассажирские перевозки в пункте пропуска "Покровка", - сказал Минаев.
По его словам, 2 февраля ожидается прибытие рейса из Саньи (остров Хайнань) во Владивосток с туристами из Хабаровского края. У всех пассажиров будет взят биологический материал на анализы, в Хабаровске повторное исследование они пройдут в течение инкубационного периода.
Также Минаев отметил, что с 1 января в пунктах пропуска выявлены 40 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе 15 граждан КНР, все обследованы на коронавирус, результат отрицательный.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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