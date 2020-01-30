Все чартерные рейсы из Хабаровска в Китай отменили до 16 февраля

ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Все чартерные рейсы из Все чартерные рейсы из Хабаровска КНР отменили до 16 февраля, сообщил на совещании в правительстве заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев.

"До 16 февраля прекращены все чартерные рейсы в Китай. До 7 февраля приостановлены пассажирские перевозки в пункте пропуска "Покровка", - сказал Минаев.

По его словам, 2 февраля ожидается прибытие рейса из Саньи (остров Хайнань) во Владивосток с туристами из Хабаровского края. У всех пассажиров будет взят биологический материал на анализы, в Хабаровске повторное исследование они пройдут в течение инкубационного периода.

Также Минаев отметил, что с 1 января в пунктах пропуска выявлены 40 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе 15 граждан КНР, все обследованы на коронавирус, результат отрицательный.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса , в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались.