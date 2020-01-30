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Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

09:16 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты
© РИА Новости / Максим Блинов
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Томаты. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употребление помидоров не всегда приносит организму пользу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой".
По ее словам, из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка. Медик также не советует есть их людям с камнями в почках.
"Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма".
Елена Соломатина
При этом врач напомнила о содержании в томатах витаминов, микро- и макроэлементов, а также ликопина, который оказывает антиоксидантное действие на все органы, благотворно влияет на предстательную железу и способен предотвратить онкологию.
Диетолог отметила, что термически обработанные помидоры полезнее, чем свежие, поэтому перед употреблением их следует непродолжительное время тушить на медленном огне.
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77784218
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Язва желудкаЕлена СоломатинаонкологияпомидорыЗдоровьеРоссия
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