Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке

Ранее сообщалось, что жителя Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного за грабеж на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, там он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 318 УКРФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), на сбежавшего разосланы ориентировки.