Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что жителя Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного за грабеж на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, там он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 318 УКРФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), на сбежавшего разосланы ориентировки.
"В г. Новокузнецке 29 января в Кузнецком районном суде осужденный ударил конвоира и сбежал из здания. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Как ранее сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф, врачи не нашли тяжелых травм у конвоира и отпустили его на амбулаторное лечение.
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