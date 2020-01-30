Вернувшихся с Хайнаня в Благовещенск туристов проверили в аэропорту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв - РИА Новости. Двойной тепловизионный контроль прошли вернувшиеся с Хайнаня в Благовещенск 104 туриста, они также сдали анализы на коронавирус, сообщает правительство Амурской области.
Санитарно-эпидемиологический контроль туристы прошли на борту самолета после прилета и в международном пункте пропуска аэропорта Благовещенска.
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"Помимо тепловизионного контроля и сбора контактных данных, у всех прибывших взяты смывы с носо-, ротоглотки для выявления заболевания коронавирусом. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания, пассажиры будут доставлены бригадой скорой помощи в инфекционную больницу. В настоящее время превышений температуры тела у прибывших не выявлено", - цитирует правительство замначальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александра Солохина.
Медики рекомендуют туристам в течение двух недель тщательно следить за здоровьем и при необходимости вызывать врача на дом.
В аэропорту Благовещенска установлен тепловизор, бактерицидые облучатели циркулярного типа обеззараживания воздуха в помещениях, проводится дезинфекция.
В международном терминале аэропорта транслируются объявления о профилактике коронавируса, пассажирам раздают памятки, для сотрудников всех служб терминала международных авиалиний введен масочный режим, проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы.
Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова 24 января сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса.