Вернувшихся с Хайнаня в Благовещенск туристов проверили в аэропорту

"Помимо тепловизионного контроля и сбора контактных данных, у всех прибывших взяты смывы с носо-, ротоглотки для выявления заболевания коронавирусом. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания, пассажиры будут доставлены бригадой скорой помощи в инфекционную больницу. В настоящее время превышений температуры тела у прибывших не выявлено", - цитирует правительство замначальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александра Солохина.