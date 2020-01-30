Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T09:09+0300
https://ria.ru/20200130/1564041410.html
Вернувшихся с Хайнаня в Благовещенск туристов проверили в аэропорту
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/53/1563955329_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_b44d410796ec0eaa98dbfcee0f6c5f82.jpg
РИА Новости

Вернувшихся с Хайнаня в Благовещенск туристов проверили в аэропорту

09:09 30.01.2020
437
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв - РИА Новости. Двойной тепловизионный контроль прошли вернувшиеся с Хайнаня в Благовещенск 104 туриста, они также сдали анализы на коронавирус, сообщает правительство Амурской области.
Санитарно-эпидемиологический контроль туристы прошли на борту самолета после прилета и в международном пункте пропуска аэропорта Благовещенска.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
"Помимо тепловизионного контроля и сбора контактных данных, у всех прибывших взяты смывы с носо-, ротоглотки для выявления заболевания коронавирусом. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания, пассажиры будут доставлены бригадой скорой помощи в инфекционную больницу. В настоящее время превышений температуры тела у прибывших не выявлено", - цитирует правительство замначальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Александра Солохина.
Медики рекомендуют туристам в течение двух недель тщательно следить за здоровьем и при необходимости вызывать врача на дом.
В аэропорту Благовещенска установлен тепловизор, бактерицидые облучатели циркулярного типа обеззараживания воздуха в помещениях, проводится дезинфекция.
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
Вчера, 22:39
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
В международном терминале аэропорта транслируются объявления о профилактике коронавируса, пассажирам раздают памятки, для сотрудников всех служб терминала международных авиалиний введен масочный режим, проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы.
Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова 24 января сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике коронавируса.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
100001
Обсудить 0
Новости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаХайнаньАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Скорая помощь
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Медицинская сестра в больнице
В Хабаровском крае закупят медоборудование из-за коронавируса
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Нетаньяху поблагодарил Путин за быстрое решение освободить Иссахар
12:14В Крыму задержали скрывавшегося десять лет офицера по делу о хищении
12:14Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной
12:13Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
12:12Нетаньяху заявил, что хотел бы услышать мнение Путина по "сделке века"
12:12Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина
12:11Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ
12:10Мишустин рассказал о распределении обязанностей между вице-премьерами
12:10СК проверит данные о зажатой в дверях маршрутки тверской пенсионерке
12:09Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
12:08Глава Ставрополья призвал не верить слухам о коронавирусе в регионе
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
Лента новостейМолния