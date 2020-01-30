СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

"Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества (преступной организации) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)", - говорится в сообщении.
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Деятельность группы была пресечена в 2018 году. Ее участники - граждане КНР и РФ - продавали дуб монгольский и ясень маньчжурский в Китай по поддельным документам. Общая стоимость леса превысила 458 миллионов рублей.
Фигурантам ранее вменили преступления по статьям "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой", "Контрабанда".
Один из предполагаемых руководителей подразделения преступной группы арестован.
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