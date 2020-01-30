СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

"Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества (преступной организации) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)", - говорится в сообщении.