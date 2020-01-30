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СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
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РИА Новости

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

09:05 30.01.2020 (обновлено: 09:43 30.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества (преступной организации) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)", - говорится в сообщении.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
14 января, 17:46
Кудрин рассказал о выявленном незаконном вывозе леса из России
Деятельность группы была пресечена в 2018 году. Ее участники - граждане КНР и РФ - продавали дуб монгольский и ясень маньчжурский в Китай по поддельным документам. Общая стоимость леса превысила 458 миллионов рублей.
Фигурантам ранее вменили преступления по статьям "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой", "Контрабанда".
Один из предполагаемых руководителей подразделения преступной группы арестован.
Рубка леса
25 ноября 2019, 10:01
В Иркутске расследуют контрабанду леса
3651001
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Дальний ВостокСледственный комитет РФКитайРоссияПроисшествия
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