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Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил санкции США
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РИА Новости

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил санкции США

08:48 30.01.2020 (обновлено: 10:50 30.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Санкции США не скажутся на частной компании "Гранд Сервис Экспресс", так как она работает на территории России, сообщили РИА Новости в компании.
"Гранд Сервис Экспресс" занимается ж/д перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился на полуостров 23 декабря 2019 года.

"Продолжение марлезонского балета"

Ранее в Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса".
"Ничего удивительного не происходит. Старая песня. Продолжение марлезонского балета. Причина - не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны", - заявил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров. Он добавил, что Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Гранд Сервис ЭкспрессРеакция на санкцииМинистерство финансов СШАКрымСШАЭкономика
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