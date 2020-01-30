Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил санкции США

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Санкции США не скажутся на частной компании "Гранд Сервис Экспресс", так как она работает на территории России, сообщили РИА Новости в компании.
"Гранд Сервис Экспресс" занимается ж/д перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился на полуостров 23 декабря 2019 года.
"Продолжение марлезонского балета"
Ранее в Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса".
"Ничего удивительного не происходит. Старая песня. Продолжение марлезонского балета. Причина - не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны", - заявил депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров. Он добавил, что Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу.
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