Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил санкции США

Санкции США не скажутся на частной компании "", так как она работает на территории России, сообщили РИА Новости в компании.

"Продолжение марлезонского балета"

По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров. Он добавил, что Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу.